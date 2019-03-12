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12.03.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
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Неосторожное обращение с гранатой оборвало жизни двух ВСУшников

В результате инцидента на занятиях по метанию гранат двое украинских солдат погибли, а их командир получил тяжёлые ранения.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил, что разведка ДНР продолжает получать информацию о небоевых потерях украинской армии в зоне «ООС».

«Вновь прибывший лейтенант Павлович из состава 24-й механизированной бригады ВФУ во время проведения занятий по метанию боевых гранат РГД-5 в районе населённого пункта Невельское грубо нарушил требование безопасности, допустив на рубеж метания сразу двух своих подчиненных, один из которых при выполнении упражнения уронил гранату в окоп. В результате данного происшествия, боевик со своим товарищем получили осколочные ранения несовместимые с жизнью, руководитель занятия лейтенант Павлович в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь», – рассказал Даниил Безсонов.

Он также добавил, что данный факт без сомнения украинским командованием будет представлен в сводке пресс-центра штаба «ООС» как результат очередного обстрела со стороны НМ ДНР.

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