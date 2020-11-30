Неоусташи поддержали необандеровцев в антироссийском мифе про «голодомор-геноцид»

30.11.2020, Загреб, Алексей Топоров

Депутат от неоусташеской Хорватской консервативной партии Марко Миланович Литре выступил в парламенте Хорватии с «осуждением голодомора», назвав его «геноцидом украинской нации».

Выступление хорватского единомышленника воодушевило украинских ультраправых, которые надеются, что им удастся добиться признания голодомора-геноцида на мировом уровне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Голодомор является цивилизационным позором, что нам следует учитывать, дабы понимать, куда нас ведет политика социализма и коммунизма», – заявил Миланович Литре, выступая в хорватском Саборе.

«Мы, украинцы, искренне благодарны Хорватской консервативной партии и движению Хорватских суверенистов, от имени которых выступил Марко Миланович Литре, – прокомментироволи произошедшее в нацистской организации «Национальный корпус» (запрещена в РФ), являющейся одной из дочерних структур «Азова». – В 2018 и 2019 делегация «Национального Корпуса» налаживала контакты в Хорватии, в частности, 7-9 июля 2019 представители «Нацкорпуса» встретились в Загребе с Марком Милановичем Литре, который тогда был помощником европарламентария Ружы Томашич, с секретарем блока «Хорватские суверенисты» Денисом Бевандой и членом объединения Иваном Вуко. – Поэтому сейчас есть первые результаты. Сделан первый шаг к признанию Голодомора геноцидом со стороны официального Загреба»

Нужно отметить, что даже для Хорватии, где традиционно сильны националистические настроения и симпатии к усташизму, политическая партия, которую представляет Марко Миланович Литре, выглядит достаточно радикально. Так, интересы умеренных националистов в этой стране представляет старейшая право-консервативная партия Хорватское демократическое содружество, в свое время созданная лидером сепаратистов Франьо Туджманом с целью выйти из состава Югославии, которая сейчас сдерживает себя в проявлениях ксенофобии и нацизма, стараясь презентовать себя как евроцентричная, либеральная сила.

Именно это партия и победила на недавних парламентских выборах.

При этом Миланович Литре избирался в Сабор от блока «Отчественное движение Мирослава Шкоро», куда входила и Хорватская консервативная партия, и Движение хорватских суверенистов, став на этих выборах третьей, забрав 10,8% голосов избирателей. И риторика этой партии и по сей день остается бескомпромиссной.

В частности, бывший шеф Милановича-Литре – евродепутат Ружа Томашич, родом из усташеской эмиграции в Канаде, где до возвращения в Хорватию работала в полиции. С ранних лет дама не скрывала симпатий к усташизму, позировала в усташеской униформе и писала стихи, прославляющие фюрера (поглавника) хорватских нацистов Анте Павелича. На вопрос, как же она относится к усташам и сейчас, евродепутат совсем недавно не смущаясь ответила, что ее позиция ничуть не изменилась, правда отличается некоторой оригинальностью

«Движение усташей – это одно, а Независимая Держава Хорватская (созданная усташами во главе с Павеличем – ред.) – другое, – ответила Томашич. – Многие преступления были совершены во время Второй мировой войны.

За эти четыре года НДХ отделилась от того, что представляло движение усташей. Любой, кто совершил преступления, должен быть осужден, но я не осуждаю обычных усташей, которые сражались за свою родину».

Как политик Томашич любит играть со смыслами и оправдывать свои резкие заявления, вызвавшие общественный резонанс, в духе «меня неправильно поняли». Это касается, например, ее высказывания: «Хорватия для хорватов, а все остальные в гостях».

Газета хорватских сербов опубликовала фото Ружи Томашич в усташеской форе, и ее восхваляющие Павелича и компанию стихи

Или «Пусть они (сербы) молятся Богу, чтобы мы не убирали наш двор, потому что, если мы начнем убирать наш двор, в Сербии будет намного больше сербов из Хорватии». В последнем случае политик объяснила, что имела в виду «военных преступников», а не всех хорватских сербов.

Давний помощник Томашич – Марко Миланович Литре пришел в политику из бизнеса, и по образованию является маркетологом. Прославился любовью к публичным скандалам и мировоззрением барыги.