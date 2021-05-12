Неоусташи призвали расправиться с хорватским историком, как с сербом в Ясеноваце

12.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Известный хорватский историк, профессор Загребского университета и борец с ревизионизмом Хрвое Класич получил письмо с призывом зверски расправиться с ним, как с «предателем».

Об этом сообщает Net, где Класич ведет колонку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Анонимное письмо было адресовано кафедре истории философского факультета Загребского университета, где Класич работает профессором. И сегодня утром он получил его в своей канцелярии.

Текст, отпечатанный на компьютере и озаглавленный как «Призыв к хорватскому народу», сообщает следующее:

«Убейте Класича, а не серба! Убейте предателя Класича! Убейте его так, как усташи убили более 700 000 сербов в Ясеноваце: молотом, вбив гвоздь в лоб, серборезом или другим способом. Не только Класича, но и других известных предателей, которые открыто и тайно действуют против хорватского народа: в хорватском Саборе (парламенте – ред.), судебной системе, средствах массовой информации, некоторых факультетах, так называемых антифашистских и других неправительственных организациях. Снимите это и разместите в социальных сетях, чтобы можно было посмотреть. Пока Хорватия не избавится от своих предателей, она не пойдет вперед. За Отечество готов!».

Класич отметил, что за последние несколько лет он получал десятки подобных анонимных угроз смертью, но последнее звучит наиболее устрашающе.

«Чувствуется ненависть, чувствуется ярость, – прокомментировал послание профессор. – Это не первый раз и в каком-то смысле я уже привык к этому, и мне почти безразлично, потому что мы живем в мире, где все возможно и где люди готовы на что угодно».

Класич рассказал, что обо всех предыдущих угрозах он сообщал в полицию:

«Они всегда были очень отзывчивы, но я знаю, что у них не так много времени, чтобы заниматься мной, поэтому я не знаю, сообщу ли я об угрозе на этот раз. Тем более что письмо анонимное. Возможно, автора можно было установить по слюне на почтовой марке. Но если у них нет того человека в базе данных, то не найдут. Печать на конверте неясна, и неясно, откуда было отправлено письмо, но адрес написан от руки, что может быть ключом к разгадке личности отправителя этого болезненного послания. Угроза смерти является уголовным преступлением, за которое может быть вынесено наказание в виде многолетнего тюремного заключения», – отметил Хрвое Класич.

Хорватский профессор сказал порталу Net, что обычно «лающая собака не кусает», но он знает, что подобные угрозы могут вдохновить других.

«Если кто-то готов рисковать, угрожая убийством, то это не шутка. Это письмо написано не в состоянии аффекта, а продуманно. Его написали на компьютере, распечатали, вложили в конверт, отнесли на почту и отправили. Это целый процесс, который показывает, что угроза является преднамеренной », – заключил Класич.

Хрвое Класич является известным борцом с ревизионизмом и неоусташизмом, за что получил от многочисленных хорватских праворадикалов ярлык «предателя».

По молодости, в 19 лет принял участие в войне 90-х, однако теперь настаивает на том, что это была не «сербская агрессия», а гражданская война, которая началась еще до международного признания Хорватии, и «сербские граждане республики из Петриньи , Вуковара , Глины или Книна воевали с ее хорватскими гражданами».

Неоусташи призвали расправиться с профессором также, как это делали их предшественники с сербами в Ясеноваце

Традиционно критикует хорватскую википедию за ее ревизионистский уклон, говоря о том, что никогда не порекомендует ее своим студентам, если те захотят узнать что-то об истории Хорватии», поскольку там «ряд статей и тем написаны в полностью ревизионистской манере, с особо подчеркнутыми националистическими и, смею сказать, проусташскими настроениями».