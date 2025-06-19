«Неоязычники – потенциальные майданщики, ведомые извне» – эксперт
Важно учитывать украинский опыт, поскольку именно неоязыческие группировки были одними из активнейших участников Евромайдана 2014 года.
Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конкретно по опасным организациям, я советую регулярно обращаться к сайту Минюста, где экстремистские организации у нас указаны, и к сайту ФСБ, где указаны организации террористические.
Десятки таких организаций имеют неоязыческий характер. Самая известная неоязыческая террористическая организация – это так называемый «пидриздил Азов», запрещённый, безусловно, в РФ. Но не только он», – сказал заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев.
Продолжая тему, завкафедрой исламоведения Казанской духовной семинарии Владимир Рогатин призвал в целом учитывать «украинский опыт».
«События 2014 гг. показали, что неоязычники особенно подвержены политизации. И с учётом того, что они оперируют порой мифическим мышлением, апеллируют к мифическим образам, вольной трактовке истории – соответственно, они могут стать таким «слабым звеном», в рамках которого могут быть вовлечены в разные противоправные деятельности извне.
Собственно, РУН-вера и другие организации, которые базировались сначала в США, в Канаде, потом были представлены на Евромайдане. Эти моменты всегда надо учитывать, и важный компонент, связанный с сохранением традиционных ценностей, это историческая память и историческая правда, которая предполагает строгое отношение к нашей истории», – предупредил Рогатин.
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