«Неоязычники – потенциальные майданщики, ведомые извне» – эксперт

Максим Столяров.  
19.06.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Майдан, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Важно учитывать украинский опыт, поскольку именно неоязыческие группировки были одними из активнейших участников Евромайдана 2014 года.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Важно учитывать украинский опыт, поскольку именно неоязыческие группировки были одними из активнейших участников Евромайдана...

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«Конкретно по опасным организациям, я советую регулярно обращаться к сайту Минюста, где экстремистские организации у нас указаны, и к сайту ФСБ, где указаны организации террористические.

Десятки таких организаций имеют неоязыческий характер. Самая известная неоязыческая террористическая организация – это так называемый «пидриздил Азов», запрещённый, безусловно, в РФ. Но не только он», – сказал заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев.

Продолжая тему, завкафедрой исламоведения Казанской духовной семинарии Владимир Рогатин призвал в целом учитывать «украинский опыт».

«События 2014 гг. показали, что неоязычники особенно подвержены политизации. И с учётом того, что они оперируют порой мифическим мышлением, апеллируют к мифическим образам, вольной трактовке истории – соответственно, они могут стать таким «слабым звеном», в рамках которого могут быть вовлечены в разные противоправные деятельности извне.

Собственно, РУН-вера и другие организации, которые базировались сначала в США, в Канаде, потом были представлены на Евромайдане. Эти моменты всегда надо учитывать, и важный компонент, связанный с сохранением традиционных ценностей, это историческая память и историческая правда, которая предполагает строгое отношение к нашей истории», – предупредил Рогатин.

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