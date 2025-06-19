«Неоязычники – потенциальные майданщики, ведомые извне» – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Важно учитывать украинский опыт, поскольку именно неоязыческие группировки были одними из активнейших участников Евромайдана 2014 года.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Конкретно по опасным организациям, я советую регулярно обращаться к сайту Минюста, где экстремистские организации у нас указаны, и к сайту ФСБ, где указаны организации террористические. Десятки таких организаций имеют неоязыческий характер. Самая известная неоязыческая террористическая организация – это так называемый «пидриздил Азов», запрещённый, безусловно, в РФ. Но не только он», – сказал заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев.

Продолжая тему, завкафедрой исламоведения Казанской духовной семинарии Владимир Рогатин призвал в целом учитывать «украинский опыт».