11.12.2018, Киев, Игорь Петров

Принадлежащие майданными олигархам украинские СМИ начали дискредитировать т.н. «активистов». Это стало ответом на их участие в кампаниях созданного по указке США «Национального антикоррупционного бюро Украины», с помощью которого американцы пытаются контролировать вороватую киевскую верхушку.

Заместитель директора Международного института социологии Антон Грушецкий сегодня на пресс-конференции в Киеве рассказал об информационной кампании против «грантоедов, расшатывающих ситуацию в стране» – во времена «преступной власти Януковича» эта категория, напротив, считалась борцами с коррупцией и за свободу слова.

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Грушецкий отметил, что следствием стал рост уровня недоверия к «активистам».

«Те, кто не доверяет – следствие активной трансляции имиджа общественных организаций, которые, скорее, являются грантоедами, которые больше расшатывают ситуацию в стране, чем помогают людям. Недоверие растет именно из этих корней.

Есть также информация, что общественные активисты зарабатывают очень много, что вызывает соответствующую реакцию у населения. Поскольку это транслируется рядом основных медиа Украины, это и формирует недоверие к ним.

Как ни парадоксально, формирование недоверия к общественным активистам выгодно практически всем политическим игрокам Украины. Есть некоторый консенсус в отношении к тому, что их вынудили декларировать свои доходы и расходы», – прокомментировал Антон Грушецкий.