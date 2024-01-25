«Неожиданный героизм»: гранатометчик ВСУ об утилизации побратимов в «контрнаступе»

Вадим Москаленко.  
25.01.2024 09:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Никто не ожидал, что летом прошлого года, несмотря на нехватку западного вооружения, ВСУ в открытой степи пойдут по минным полям в наступление на хорошо укреплённую и превосходящую её во всём армию. Только украинцы могли такое сделать.

Об этом на презентации проекта «Индекс войны за 2023 год» в Киеве заявил бывший депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий «Мамай» Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никто не ожидал, что летом прошлого года, несмотря на нехватку западного вооружения, ВСУ в...

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«Потом [с лета] весь прошлый год Украина держала стратегическую инициативу в войне с Россией аж до декабря, когда Россия снова переключилась на атаки по всем фронтам, и сегодня украинская армия пребывает в активной обороне. Часть общества как бы в таком пессимистическом настроении, что мы отдали русским инициативу», – сказал националист.

«Однако я хотел бы отметить, что, наверное, ни один военный аналитик не мог предусмотреть, что может быть какая-то армия в мире, которая в открытой степи будет осуществлять наступление против более сильной армии. У которой больше личного состава, больше вооружения, которая господствует в воздухе и которая абсолютно заминировала территории.

Наверное, только украинцы могли показывать во время прошлогодней летней наступательной кампании такой героизм и наступать при факторах, что у нас было всего меньше.

Очевидно, определённую роль сыграло то, что Украина недополучила необходимого количества оружия и боеприпасов, которые мы получили», – рассказал Сиротюк.

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