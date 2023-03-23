Неожиданный поворот: Румыния оказалась самым слабым звеном в антироссийском санитарном кордоне

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Мир потрясли новости из Румынии, которая долгие годы небезосновательно считалась одним из оплотов политики США в Восточной Европе. Румынский сенатор Диана Шошоакэ внесла в парламент законодательную инициативу, предусматривающую денонсацию румынско-украинского договора, заключенного в 1997 году и аннексию ряда бывших румынских территорий, ныне принадлежащих Украине.

В статье 3 законопроекта говорится:

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«Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный».

Буквально в эти же дни независимый депутат Михай Ласка на заседании Палаты депутатов потребовал выхода Румынии из НАТО. По его убеждению, это единственная возможность избежать втягивания Румынии в войну.

«Наша страна стоит на краю пропасти. Нас втягивают в агрессивную войну. А теми, кто хочет использовать нас как пушечное мясо в своей захватнической войне, являются империалистические круги, узурпировавшие власть в США, военно-политически и экономически подчинившие себе Западную Европу сразу после Второй мировой войны, а после падения коммунизма и – навязанные военно-политическое, экономическое и культурное господство над странами бывшего коммунистического блока», – заявил Ласка.

«Пришло время осознать, что мы находимся в состоянии двойной оккупации, военной и невоенной. Военная определяется вступлением Румынии в НАТО и присутствием иностранных войск на нашей территории», – отметил депутат.

По его словам, Вашингтон является командным центром, который вызвал и разжигает войну в Украине.

«США организовали переворот в Киеве в 2014 году. США поощряли массовые убийства десятков тысяч мирных жителей в Донбассе в течение восьми лет, чтобы заставить Россию отреагировать и вмешаться», – подчеркнул Ласка.

Эти два румынских парламентария не являются сумасшедшими маргиналами, от которых можно легко отмахнуться. Например, президентский рейтинг Дианы Шошоакэ составляет 10%. При этом она не скрывает своего уважения к России: 16 февраля этого года Диана Шошоакэ посетила мероприятие, организованное посольством РФ в Бухаресте, посвящённое Дню дипломатического работника.

Прозападные пропагандисты бьют тревогу. Как отмечает профессор истории Юго-Восточной Европы из Венского университета Оливьер Шмидт, никогда прежде не наблюдалось в Румынии столь открытых симпатий к России, как сегодня, «когда она воюет с одним из соседей Румынии». И никогда в Румынии прежде не было такой усталости от прозападного курса. По его словам, Россия использует для своего влияния националистические и изоляционистские силы в Румынии, выступающие за суверенитет своей страны перед лицом Запада.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, сегодняшнее румынское общество является одним из наиболее пророссийски настроенных в Европе.

В частности, согласно исследованию, представленному в июне 2022 года Европейским советом по международным отношениям, наблюдается разительный контраст с Польшей: там 84% считают, что Россия несет полную ответственность за войну, в Румынии этой позиции придерживается гораздо меньшее число населения – 58%. В Польше 74% считают, что Россия – главная угроза миру, в Румынии – только 42%.

В Румынии 21% считают, что Запад вместе с Украиной виноваты в войне (выше процент только в Италии – 27%), в то время как в Европе этот показатель в среднем составляет 15%, в Финляндии – 5%.

Эти тенденции являются не столько проявлениями русофилии (в румынском обществе сильны исторические обиды на Россию за отторжение Бессарабии и Буковины в 1940 году), сколько ростом антизападных настроений, усилившихся в процессе разочарования членством в Евросоюзе. В Румынии развивается одно из сильнейших движений евроскептиков, которые здесь называют себя «суверанистами», то есть сторонниками суверенитета своей страны.

Румынское общество – одно из самых традиционалистских в Европе и в православных странах. Несмотря на то, что румынский патриарх Даниил и его окружение являются приверженцами экуменизма, среди верующих Румынской православной церкви сильно традиционалистское и русофильское течение.

Несмотря на противоречия по бессарабскому вопросу, Румынская церковь сохранила братские отношения с РПЦ и не признаёт украинских раскольников. Архиепископ Томисский Феодосий (Петреску) назвал российского президента Владимира Путина «великим подвижником Православия».

Дополнительными факторами, усиливающими румынский «суверанизм», стали три обстоятельства: пандемия COVID-19, рукотворный характер которой сегодня уже мало кто оспаривает, агрессивное продвижение Западом идеи толерантности к содомитам, отказ Румынии в присоединении к Шенгенской зоне, и наконец, война на Украине, в которую Румынию ввязывают её элиты вопреки воле большинства населения страны.

Дополнительным фактором является позиция венгров – крупнейшего этнического меньшинства в Румынии, составляющего 6,6% населения страны. Подавляющее большинство румынских венгров поддерживают главу правительства Венгрии Виктора Орбана – наиболее принципиального антиглобалистского лидера в Европе.

Румыны не забыли, кому до 1940 года принадлежала Северная Буковина, и кому эта область должна принадлежать. Тем более следует учесть, что в ряде районов Черновицкой области, в частности, в городе Герца и окрестных сёлах, этнические румыны составляют более 90% населения.

Репрессии режима Зеленского против православного населения Украины и особенно Буковины вызывают гнев среди жителей Румынии.

«Буковина принесена в жертву глобалистским бесам» – пишет в своей статье на портале activenews.ro Юлиан Капсали.

Автор не скрывает своей неприязни к Зеленскому, которого называет «глобалистским карликом».

Румыния оказалась слабым звеном в восточно-европейском антироссийском санитарном кордоне. Исторические обиды и противоречия никуда не делись. Но сегодня российское и румынское общества больше объединяет, чем разъединяет. В первую очередь, противостояние глобальному злу, воплощаемому коллективным Западом, и его армией янычар в лице киевского режима.

В условиях глобальной схватки все второстепенные вопросы о том, кто был прав в 1918 и 1940 годах, было бы правильно отложить для более подходящих времён. Нет ничего крамольного в том, чтобы поддержать справедливые требования румын Северной Буковины и венгров Закарпатья о возвращении этих земель в их «родные гавани».