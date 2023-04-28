Неожиданный визит в Артемовск: Россия начала подготовку к восстановлению города

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Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин посетил Артемовск, большая часть которого освобождена российскими силами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», политик сообщил в своем телеграм-канале, опубликовавший соответствующее видео.

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«По поручению Президента посетил новые регионы, осмотрел объекты, провел совещания по региональным программам социально-экономического развития. Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно», – убежден вице-премьер.

Он остановился у одного из полуразрушенных зданий, на котором была надпись «Мы помним о 1944 годе».

«Осматривая Артемовск, увидел на здании послание от наших бойцов с напоминанием о 1944 годе. Они хорошо помнят Победу над фашизмом и делают все, чтобы ее повторить. Невозможно сломить их боевой дух и волю, они воюют, рискуя жизнью и спасают мирных жителей, выводя их из города. Спасибо им за это!», – подчеркнул политик.

Кроме того, он поблагодарил бойцов, ведущих бои за освобождение города, добавив:

«Надеюсь, что скоро мы сможем начать работы по восстановлению города».