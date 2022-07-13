«Неплохая идея»: специалисты советуют России брать иранские беспилотники

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Новости Украины

Если озвученная США информация о намерении России приобрести иранские беспилотники соответствует действительности, то это будет полезная для ВС РФ сделка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Юрий Лямин, давая оценку словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

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«Наша информация свидетельствует, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения», – заявил Салливан.

Он утверждал, что уже в июле Иран планирует начать обучать российских военных работе со своими БПЛА.

«Не могу утверждать, насколько верны американские данные, но в любом случае ход боевых действий на Украине еще раз доказывает, что беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нужно много и разных. И приобрести в короткий промежуток времени несколько сотен разных иранских БПЛА было бы неплохой идеей», — говорит Лямин «Коммерсанту».

По его словам, Иран имеет один из самых широких в мире модельных рядов БПЛА — от небольших тактических разведчиков до ударных аппаратов и так называемых дронов-камикадзе, причем последние есть как в виде небольших аппаратов для действий на линии фронта и в ближайшем тылу, так и в виде дешевых аналогов крылатых ракет, предназначенных для массированных ударов по целям на удалении до двух тысяч километров (например, дрон-камикадзе Shahed-136).

«Находящийся много лет в условиях санкций Иран сделал производство БПЛА одним из своих главных приоритетов, компенсируя нехватку современных боевых самолетов и вертолетов»,— отмечает аналитик.

Он добавляет, что число готовых дронов у Ирана исчисляется тысячами, если речь идет о простых моделях, и сотнями, если говорить о более сложных.

«Кроме того, Иран зачастую отправляет за рубеж не готовые беспилотники, а комплекты для сборки. Основные заводы по производству беспилотников находятся на территории самого Ирана, а сборочные предприятия могут быть где угодно. Известно, к примеру, о производствах по сборке иранских дронов в Таджикистане, Венесуэле и Йемене»,— отмечает Лямин.