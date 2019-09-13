Неподготовленные к инженерной разведке ВСУшники гибнут на минных полях
Украинский военнослужащий подорвался на мине во время проведения инженерной разведки по приказу своего командира.
Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его информации, командир 59-й бригады ВСУ полковник Владимир Шведюк отдал указания подчиненным на проведение инженерной разведки местности и составление карт минных полей.
«В связи с неукомплектованностью бригады инженерными подразделениями для выполнения данной задачи были привлечены военнослужащие, не имеющие соответствующей подготовки. Это привело к подрыву группы военных 59-й бригады в ходе ведения инженерной разведки. В результате подрыва один военнослужащий погиб», – рассказал Иван Филипоненко.
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