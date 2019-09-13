Неподготовленные к инженерной разведке ВСУшники гибнут на минных полях

13.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинский военнослужащий подорвался на мине во время проведения инженерной разведки по приказу своего командира.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, командир 59-й бригады ВСУ полковник Владимир Шведюк отдал указания подчиненным на проведение инженерной разведки местности и составление карт минных полей.

«В связи с неукомплектованностью бригады инженерными подразделениями для выполнения данной задачи были привлечены военнослужащие, не имеющие соответствующей подготовки. Это привело к подрыву группы военных 59-й бригады в ходе ведения инженерной разведки. В результате подрыва один военнослужащий погиб», – рассказал Иван Филипоненко.