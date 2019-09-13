13.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Неподготовленные к инженерной разведке ВСУшники гибнут на минных полях

Украинский военнослужащий подорвался на мине во время проведения инженерной разведки по приказу своего командира.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, командир 59-й бригады ВСУ полковник Владимир Шведюк отдал указания подчиненным на проведение инженерной разведки местности и составление карт минных полей.

«В связи с неукомплектованностью бригады инженерными подразделениями для выполнения данной задачи были привлечены военнослужащие, не имеющие соответствующей подготовки. Это привело к подрыву группы военных 59-й бригады в ходе ведения инженерной разведки. В результате подрыва один военнослужащий погиб», – рассказал Иван Филипоненко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть