Непогода заблокировала движение по Крымскому мосту

19.02.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму из-за сильного снегопада, прошедшего накануне вечером и ночью, остановилось движение на трассе «Таврида».

Об этом к эфире «Радио Крым» сообщил замминистра транспорта Николай Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение о перекрытии моста приняло Упрдор «Тамань», оно будет действовать несколько часов до окончания расчистки транспортного перехода.

«В связи с обильными осадками, налипанием мокрого снега ФКУ Упрдор «Тамань» принято решение о временном перекрытии Крымского моста. Спецтехника уже начала расчищать мост и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края… Работы могут занять несколько часов. Приносим извинения водителям и просим отнестись с пониманием. Снег до сих пор идёт и идёт обильно. Работы могут затянуться», – подчеркнул Лукашенко.

Пользователи соцсетей делятся видео и фото происходящего сегодня на крымских дорогах.

«30 километров до Керчи осталось в сторону Крымского моста. Стоим. Пробка уже наверное метров шестьсот. Время 4 часа утра. Минус 6 на улице», – отмечает Максим Головченко.

При этом, в Гидрометцентре республики отмечают, что такая погода в Крыму сохранится еще как минимум два дня.

«В связи с выходом южного циклона днем и до конца суток 18 февраля, 19 февраля в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с. Ночью и утром 19 февраля в г. Симферополе ожидается очень сильный снег», – уточнили в Гидрометцентре.