Непогода парализовала транспортное движение в Крыму

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В Крыму снегопад и метель заблокировали движение по автодороге от Евпатории к поселку Мирный.

В снежных заторах застряли легковые автомобили, рейсовые автобусы и даже снегоуборочную машину вынесло на обочину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автомобильное движение на участках дорог Штормовое-Мирный, Мирный-Евпатория и Черноморское-Знаменское временно ограничили из-за неблагоприятных погодных условий.

На дорожном полотне снежные заметы от 20 до 70 см в высоту, которые не дают проехать транспорту. Автомобили стоят в ожидании, пока заснеженную дорогу расчищает трактор – обыкновенный снегоуборщик не справился и выехал на обочину.

Для водителей и пассажиров МЧС открыло пункты обогрева.

Всего из снежного плена освобождено 20 машин.

Снегопад продолжается, и по прогнозу ближайшие два дня на полуострове будет бушевать метель и морозы с усилением северо-восточного ветра до 20-25 м\с.

Проезды через Ангарский и Грушевский перевалы открыты. Трассу «Таврида» от снега чистят круглосуточно, каждый час идет обработка полотна технической солью.

За состоянием «Тавриды» следит ФКУ Упрдор «Тамань». На Крымском мосту работает 11 единиц спецтехники. Работа Керченской паромной переправы приостановлена, в проливе действует штормовое предупреждение из-за ветра с порывами до 24 метров в секунду.