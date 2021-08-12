Неполноценность украинских фильмов объявили результатом козней России

12.08.2021, Херсон, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Многочисленные случаи провала в прокате украинских фильмов, неспособность выиграть в условиях честной конкуренции у русскоязычного культурного продукта, – отнюдь не следствие провинциальности, вторичности и слабости украинских авторов, а результат козней России.

Об этом на пресс-конференции в Геническе в Херсонской области заявила научная директор Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Анна Осипчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, одним из основных вражеских информационных влияний является стереотипное представление о том, что украинский продукт является низшего качества. То есть люди, которые не видели украинских фильмов, не читали украинских книг или читали очень ограниченное количество, то есть когда изначально человек говорит: ну, современная украинская литература низкого качества. Начинаешь спрашивать, читал ли человек, он почти ничего не читал. Но стереотип есть, что это посредственность, провинциальность, неполноценность. И, конечно, он навязан, это, непосредственно, результат информационного влияния. Есть представление, что где-то есть качественный продукт, а в стране его нет. Человек видел два украинских фильма, три или четыре, которые ему не понравились, и он говорит о низком качестве. Может они высокого качества, просто ему не понравились? А может он не видел высокого качества? То есть, здесь много факторов, и в этих субъективных вещах мы видим отражение и игру этих стереотипов и навязанных нарративов, что украинское по умолчанию сразу худшего качества», – рассуждала Осипчук.

Выход она видит в продолжении насильственного вытеснения русскоязычного продукта из эфира и кинотеатров.

«Тут не обойдёшься без такой, может, более жёсткой регуляции. Как пример можно говорить о музыке. Всё-таки введение определённых квот способствовало тому, что люди, по крайней мере, услышали арсенал украинской музыки», – сказала представительница «могилянки».