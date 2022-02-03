«Неполноценные. Больные на всю голову»: Дроздов обрушился на Раду

03.02.2022  08:22 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Украина
Новости Украины

В то время, когда над Украиной как никогда висит угроза полномасштабного «вторжения РФ», Верховная рада под видом карантина продливает себе каникулы.

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время, когда над Украиной как никогда висит угроза полномасштабного «вторжения РФ», Верховная...

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«Боже, это надо было так угораздить, касательно украинского парламента. Я почитал это, что депутаты пошли на отпуск или как это называется – карантин, продолжили себе каникулы. Ну, конечно, ясное дело, когда у тебя 120 тысяч орков на границе, когда к тебе врывается фактически, вторгается открыто враг, об этом даже говорят те страны, которые давно были не раздуплены. Когда у тебя прямые угрозы твоей государственности, что делает парламент в парламентско-президентских условиях? Понятное дело – продлевает себе каникулы», – сказал русофоб.

«А что им ещё делать? Они больные, причём они больные не короновирусом, они больные на всю голову. Смею допустить, что в принципе для вас, украинских простых обывателей, это не новость. Потому что это шапито под куполом, этот цирк, это скопление каких-то неполноценных людей, в нашем случае ещё и безымянных, это уже ни для кого не новость. Они действительно больные на голову», – резюмировал Дроздов.

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