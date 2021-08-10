«Неполноценные хохлы». Фарион требует «демосковизации украинского правописания»

10.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Переход на латиницу превратит украинцев в неполноценных людей без собственной истории и культуры.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила одиозная националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, Украине лучше оставить свой алфавит на кириллице, но очистить правописание от «российского наследия».

«Латинизация украинской азбуки – это не просто отрезание нас от глубокого пласта нашей культуры, это укладывание под чье-то политическое или модное веяние… Сегодня оно не имеет никакой другой основы, кроме политических игрищ, кроме засвидетельствования своего комплекса неполноценности хохла, который все время кому-то наследует вместо того, чтобы погружаться в свое… Если кто-то считает, что латинизация письма открывает нам путь в Европу, то я ему утверждаю следующее – Украина в центре Европы, и не латинизация должна открывать украинцам путь в Европу, а украинцы должны возвращать себе собственную идентичность», – сказала националистка.

«Украинцы имеют прекрасно наработанную кириллицу. Теперь украинцам остается лишь окончательно и бесповоротно очистить украинское правописание от московского влияния. То есть нам нужна не латинизация азбуки, а полная и абсолютная демосковизация украинского правописания», – резюмировала Фарион.

Ранее скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов выступил за перевод алфавита на латиницу, заявив, что кириллицей пользуются только отсталые.

Идея перехода на латиницу активно курсировала в среде украинской власти во времена президентства Петра Порошенко. В частности, ее поддерживал министр иностранных дел того времени Павел Климкин.