Неполный обмен: В в украинских застенках остался севастополец

08.09.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Власти Севастополя не смогли добиться включения в список на обмен заключенными всех жителей города, находящихся в украинских тюрьмах. Так, не был обменен Степан Резуник, обвиняемый Украиной в участии в самообороне Крыма.

Это признал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаю, что многие переживают за судьбу Степана Резуника, которого ждут дома маленькие дети. Мы с Екатериной Борисовной Алтабаевой [спикер заксобрания Севастополя] больше 2,5 половиной недель назад отправили письмо Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, будем и дальше продолжать работу и задействовать все возможности, чтобы вернуть севастопольца домой», – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Военкор Александр Коц утверждает, что Резуник был в списках, но в последний момент его заменили.

«В «украинском» списке было 33 фамилии. Резуника среди них не было. Как не было еще около 20 имен граждан России из первоначального списка. Зато в этом списке появились обвиняемые в госизмене граждане Украины. Я преклоняюсь перед российскими переговорщиками и адвокатами, которые долго и муторно договаривались с Киевом. Но если Варя Резуник спросит меня, чем отставной офицер ВСУ, украинец Александр Ракушкин, прилетевший по обмену в Москву, лучше ее папы-россиянина, я не знаю, что ей ответить», – написал Коц.

Вместе с тем два севастопольца вчера все-таки были обменяны.

Это депутат горсовета Севастополя Владимир Галичий, который голосовал за проведение референдума о присоединении города к России.

Кроме того, в РФ вернулся Сергей Гнатьев, который во время празднования 9 мая в Киеве заступился за девочку с георгиевской лентой перед националистами.