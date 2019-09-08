08.09.2019, Севастополь, Иван Потемкин
 
Крым, Политика, Севастополь, Украина
Просмотров:

Неполный обмен: В в украинских застенках остался севастополец

Власти Севастополя не смогли добиться включения в список на обмен заключенными всех жителей города, находящихся в украинских тюрьмах. Так, не был обменен Степан Резуник, обвиняемый Украиной в участии в самообороне Крыма.

Это признал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Знаю, что многие переживают за судьбу Степана Резуника, которого ждут дома маленькие дети. Мы с Екатериной Борисовной Алтабаевой [спикер заксобрания Севастополя] больше 2,5 половиной недель назад отправили письмо Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, будем и дальше продолжать работу и задействовать все возможности, чтобы вернуть севастопольца домой», – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Военкор Александр Коц утверждает, что Резуник был в списках, но в последний момент его заменили.

«В «украинском» списке было 33 фамилии. Резуника среди них не было. Как не было еще около 20 имен граждан России из первоначального списка. Зато в этом списке появились обвиняемые в госизмене граждане Украины. Я преклоняюсь перед российскими переговорщиками и адвокатами, которые долго и муторно договаривались с Киевом. Но если Варя Резуник спросит меня, чем отставной офицер ВСУ, украинец Александр Ракушкин, прилетевший по обмену в Москву, лучше ее папы-россиянина, я не знаю, что ей ответить», – написал Коц.

Вместе с тем два севастопольца вчера все-таки были обменяны.

Это депутат горсовета Севастополя Владимир Галичий, который голосовал за проведение референдума о присоединении города к России.

Кроме того, в РФ вернулся Сергей Гнатьев, который во время празднования 9 мая в Киеве заступился за девочку с георгиевской лентой перед националистами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть