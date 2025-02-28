«Непонятно, как быть и чего теперь ждать» – ВСУшник требует уволить генералов за профнепригодность
Украинских генералов и старших офицеров за ошибки в работе не увольняют, а продвигают вверх по карьерной лестнице.
Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прослеживается очень сильно эта солидарность генеральская, когда за этих штабных они тянут до последнего. То есть, всех вот этих бестолковых из ОТУ, еще откуда, которых расформировали, давайте мы их куда-то пристроим.
Они ведь там напакостничали? Куда их теперь? У нас вообще это от Совдепии еще тянется – и у нас, и у кацапов, к сожалению, в этом прям сходство капец какое. Набедокурил – и на повышение. Ну это просто трэш такой», – возмущался «Историк».
«В генеральской среде существует вот такая этика, если кто-то из генералов сказал, что это топчик, это класс, другие ему уже не противоречат. То есть нет какой-то конструктивной критики, а есть солидарность.
И, на мой взгляд, вот эта вся, так сказать, шобла, бездари, которая привела нас, спустя три года войны, имея сильных бойцов в своих рядах, привела к тому, что сейчас вообще непонятно, что творится и чего ожидать. Я очень сожалею, что из армии не увольняют по профнепригодности», – добавил ВСУшник.
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