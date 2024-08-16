Непоседа, каких поискать: в Крыму схватили пенсионерку – злостную иеговистку

Любовь Смирнова.  
16.08.2024 17:59
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Скандал, Украина


Лидера одной из крымских ячеек запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы» задержали в райцентре Раздольное. 68-летняя женщина возглавила секту, привлекала в нее новых членов, проводила собрания и распространяла среди адептов экстремистские материалы.

Ячейку «Свидетелей Иеговы» пенсионерка сколотила в сентябре 2021 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидера одной из крымских ячеек запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы» задержали в райцентре...

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Она самопровозгласила себя вождем и стала созывать собрания для пропаганды учения иеговистов, а нужную литературу покупала за рубежом и ввозила на территорию РФ. На месте размножала и распространяла среди паствы.

«Женщина проводила идеологическую и пропагандистскую деятельность, вовлекая в организацию новых членов, организовывала конспиративные сборы участников, на которых проводились занятия по изучению запрещенной литературы, самостоятельно принимала решения о принятии в состав организации новых лиц и определяла персональный состав выступающих на богослужениях, в которых принимали участие не менее четырех постоянных членов. Во время сборов публично воспроизводились аудио и видеозаписи с запрещенными материалами.

Руководитель совместно с членами объединения побуждала обычных граждан к разрыву родственных, семейных и дружеских отношений с лицами, не являющимися последователями организации, отказе от медицинского вмешательства», – отметили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Пенсионерке предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации. Возбуждено уголовное дело. 68-летней женщине грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, в Запорожской области у сектантов «Свидетелей Иеговы» изъяли документы, подтверждающие сбор пожертвований на украинские праворадикальные группировки вплоть до 2022 года.

Эта организация, признанная в РФ экстремистской, в период украинской юрисдикции не входила в число запрещенных, и под влиянием проповедников – сотни, если не тысячи людей жертвовали сбережения и недвижимость на благо псевдохристианской церкви.

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