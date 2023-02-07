Непостроенные школы Петербурга: Смольный не выполнил обязательства на 400 млрд рублей

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Строительство школ и детских садов в пятимиллионном Петербурге чиновники в последний годы практически полностью возложили на девелоперов и губернатор Беглов теперь радостно отчитывается о «проделанной работе» перед президентом страны. Между тем, по официальным данным, непостроенных детских учреждений в городе намного больше, чем построенных.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов очень любит приводить как пример результативности своей работы обязанность застройщиков строить социальную инфраструктуру возле возводимых новых жилых комплексов. Так, начиная с конца 2021 года, когда в Петербурге было принято соответствующее законодательство, Беглов регулярно докладывает об этом президенту РФ Владимиру Путину.

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Глава государства, правда, говорит прямо, что целиком ответственность перекладывать на застройщика попросту нельзя. Вот такой диалог был между губернатором и президентом весной 2022 года:

А.Беглов: Мы приняли постановление о том, что сегодня ввод жилья – только при условии строительства и сдачи одновременно социальных объектов. Естественно. В.Путин: Целиком за счёт бизнеса? А.Беглов: Не только, нет. В.Путин: Вы же там софинансируете. А.Беглов: Здесь по-честному. Мы же не хотим инвестора совсем, как говорится… В.Путин: Потерять…

Отчеты губернатора перед президентом говорят, как выяснилось, о другом. Инцидент, который произошел на Обуховском заводе, когда работница пожаловалась Путину, что не смогла ребенка в детский сад пристроить до тех пор, пока ему не исполнилось 2,5 года, показал, что в Северной столице со строительством дошкольных учреждений увы, не все так гладко.

Оказывается, чтобы обеспечивать население местами в школах и дошкольных учреждениях, надо еще и городским властям что-то делать самостоятельно. О чем, собственно, и говорил президент.

Однако очередной победный отчет, вышедший на страницах смольнинской газеты «Петербургский дневник», рассказывает о том, что власти города якобы смогли построить более сотни школ и детских садов.

По факту это – не так.

Во-первых, «случайно» попал период сдачи объектов, которые были спроектированы и построены при предыдущем губернаторе Георгии Полтавченко.

Во-вторых, в этом списке те самые школы и детские сады, которые делают девелоперы, причем, их тут львиная доля.

А, в-третьих, нигде не сказано о том, сколько за эти годы город НЕ построил детских учреждений.

Источник ФОТО: Газета «Петербургский дневник»

На самом деле, по оценкам петербургских специалистов, за эти годы город не смог освоить 400 млрд рублей на строительстве соцучреждений. Так, по словам главы «Объединения строителей СПб» Алексея Белоусова, в дефиците мест в садах, школах и поликлиниках виноваты только чиновники Смольного и никто больше. Так, например, последний отчет о сдаче в эксплуатацию 31 соцобъекта, включая 5 школ и 20 детсадов, — это те, что переданы безвозмездно городу строителями.

«Бюджет комитета недоисполнен на общую сумму свыше 400 млрд рублей. Это уже выделенные на конкретные школы, садики и поликлиники деньги, которые не были освоены из-за постоянной переторговки конкурсов и срывов сроков. Конечно, бизнес сейчас имеет право говорить, что, если бы эти обязательства города были исполнены, дефицит был бы гораздо меньше. А то, что строить садики, школы и поликлиники — это и обязанность бюджета, — несомненно. Тем более что в минувшем году он получил рекордные доходы, перевалив за триллион рублей», – рассказал Белоусов петербургскому изданию «Фонтанка.ру».

Нехватка мест в школах и детских садах в районах, далеких от строящихся ЖК, – это вполне себе обыденное явление. Причем чем ближе к центру, тем сложнее, об этом в открытую рассказывает даже Комитет по образованию Смольного.

Так что получается, что Александр Беглов рапортует президенту и жителям города о том, к чему он сам имеет опосредованное отношение, соцучреждения строятся в Петербурге преимущественно за счет девелоперов (что, к слову, влияет на стоимость квадратного метра) и не благодаря Смольному, а, скорее, вопреки.