«Непременно Вас набью» – Наргиз не пожалела свою дряхлеющую кожу ради наколки с Зеленским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Узбекская певица Наргиз Закирова, которой запрещен въезд в РФ до 2072 года из-за антироссийских высказываний, нашла на своем затутаированном теле место для украинского трезубца.

Этим она похвасталась в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ей от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Я собираюсь сделать себе еще одну татуировку – портрет Бандеры. Только это будет не яркий портрет, а тенями в винтажном стиле. У меня уже назначено», – сказала певица.

«Зеленский» пообещал выдать ей украинское гражданство, если она набьет еще и его портрет.

«Я непременно вас набью. Потому что мои татуировки на теле – это история, а не просто картинки», – пообещала Наргиз.

Она заявила, что является большим поклонником Зеленского, которым восхищается, и заверила украинского президента в том, что он «потрясающий человек». Еще лучше певица относится к нацисту Степану Бандере.

«Я наполовину еврейка, за что меня в детстве гнобили. Я смотрю на Бандеру как творческий человек. Он – вэри секси. Это мой герой. Я даже написала об этом в своем тг-канале, и мои подписчики с Украины мне написали: «Ты наша бандеровка». Я этим очень горжусь», – рассказала Наргиз.

Она радостно согласилась на предложение «Зеленского» написать ее имя на ракетах, которыми будут обстреливать Донецк, и сообщила, что тайно перечисляет деньги на ВСУ.

Такая секретность видимо связана с тем, что в Узбекистане, по признанию Наргиз, «очень мало людей за Украину». Даже местные блогеры, которые изначально поддерживали Киев, теперь «скатываются» в симпатии к России. Поэтому певица порвала со своими родственниками, а многие знакомые от нее, щеголяющей в заукраинской майке, шарахаются.

Наргиз мечтает побыстрее покинуть Узбекистан и посетить Украину, но пока она оформляет узбекский паспорт своему мужу-россиянину, чтобы потом сжечь паспорт РФ. В целом певица не верит в хороших русских и хочет их всех убить, и даже попросила своего дядю подарить ей для этого автомат.

Наргиз назвала СВО «личной войной, от которой уже начинаются психические заболевания». Она рассказала, что каждый день начинает с поиска новостей о смерти президента РФ Владимира Путина, которого обматерила.

«Только тогда начнется мое полное физическое и ментальное восстановление», – посетовала Наргиз.