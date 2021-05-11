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11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина, Экономика
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«Неприглядная реальность». Половина украинцев официально оказалась бедняками

Новости УкраиныЗа информационными кампаниями о санкциях, «агрессии», олигархах и вступлении в НАТО украинская власть скрывает...

За информационными кампаниями о санкциях, «агрессии», олигархах и вступлении в НАТО украинская власть скрывает неприглядную реальность – тотальный провал в социально-экономической сфере.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил киевский политолог-международник Владимир Воля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если отбросить тезисы, продвигаемые в информационном поле, то что мы там видим? Россия, война, санкции, олигархи и т.д. Реальная ситуация – она в экономике, социальной сфере. То есть, если убрать все эти информационные кампании по поводу санкций, олигархов, России, НАТО и т.п., то остаётся неприглядная реальность – это провалы в экономике, плачевная ситуация, в том числе из-за короновируса, бедность 50 процентов по официальной статистике.

Поэтому тут нужно, что-то делать, и давление на Кабмин в этом смысле будет возрастать. Поэтому кто будет руководить экономикой, кто будет руководить правительством, могут оказаться вопросами довольно острыми, потому что бедность, безработица и экономика неработающая, и гуляющий парламент, коронавирусные каникулы больше чем год», – сказал Воля.

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