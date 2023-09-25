Неприкасаемая Нарусова публично поглумилась над комитетом Совета Федерации РФ

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Комитет по регламенту Совета Федерации направит предупреждение сенатору РФ Людмиле Нарусовой, матери скандальной тележурналистки Ксении Собчак, за то, что она летом ездила в Ниццу через Стамбул.

Об этом заявил глава комитета Вячеслав Тимченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Людмила Нарусова летом без согласования с руководством Совфеда ездила в страну НАТО, ей направят предупреждение о недопустимости таких поездок», – заявил Тимченко.

Сама сенаторша заявила журналистам, что не будет комментировать «глупости и фейки».

Кадры со своей матерью опубликовала Собчак. После этого движение «Зов народа» направило спикеру Совфеда Валентине Матвиенко обращение с просьбой призвать Нарусову к ответственности.

Либеральная журналистка Екатерина Винокурова утверждает со ссылкой на источники в Совфеде и администрации президента, что реальных последствий для Нарусовой не будет. Формально решение об ее отзыве должы принять власти республики Тыва, которую она представляет.

«То есть, с формальной точки зрения Нарусовой совершенно ничего не грозит, даже если она продолжит поездки в недружественные страны. Что касается неформальных позиций вдовы Собчака, что пока «иммунитет» семьи покойного мэра Санкт-Петербурга остается в силе», – пишет Винокурова.

«У меня вопросы НЕ к Нарусовой, а к тем, кто ее выдвинул в Совет Федерации. Их устраивает сенатор таким образом демонстрирующий свое отношение к СВО? Так голосующий по самым важным для нашей страны законам? Глава Тывы Владислав Ховалыг разве единомышленник с Нарусовой? Как эта гражданка помогает тувинцам, воюющим за Родину в зоне проведения СВО? Может быть, Тыве пора сказать свое веское слово», – написал в своем тг-канале телеведущий Владимир Соловьев.

«В условиях спецоперации и призывов власти к сплочению народа наличие у Путина многочисленных друзей, которых «не бросают», является крайне вредным фактором. Из него и вытекают возмутительные двойные стандарты, когда крупный бизнес продолжает выводить деньги за рубеж, Чубайсу дают уехать из страны, одиозный «Ельцин-центр» работает, а люди типа Нарусовой и Собчак, ни разу не являющиеся образцом патриотизма, продолжают кататься, как сыр в масле. Не пора ли уже покончить со всеми этими неприкасаемыми с особым иммунитетом?», – призывает лидер Левого фронта Сергей Удальцов.

Летом анонимные тг-каналы сообщали, что Нарусова должна уйти с поста сенатора. Однако ближе к осени появилась информация, что она согласовала продолжение своей работы в Совфеде «на самом высоком уровне», пообещав снизить свою медиаактивность.

В своем кабинете Людмила Нарусова не появлялась все лето, свои прямые обязанности не выполняет уже год. Приобретя несколько месяцев назад апартамент за ₽890 млн на Большой Дмитровке, сенатор трижды пыталась закупить туда стройматериалы за счет СФ, и там ей отказали.

В данный момент в апартаментах идет ремонт силами трех сербских бригад, чьи услуги оплачивает инвестиционная компания, связанная с Владимиром Палихатой, спонсором ВСУ и уроженцем Тернопольской области Украины.