Неприкасаемая Нарусова публично поглумилась над комитетом Совета Федерации РФ

Елена Острякова .  
25.09.2023 22:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 546
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


Комитет по регламенту Совета Федерации направит предупреждение сенатору РФ Людмиле Нарусовой, матери скандальной тележурналистки Ксении Собчак, за то, что она летом ездила в Ниццу через Стамбул.

Об этом заявил глава комитета Вячеслав Тимченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комитет по регламенту Совета Федерации направит предупреждение сенатору РФ Людмиле Нарусовой, матери скандальной тележурналистки...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Людмила Нарусова летом без согласования с руководством Совфеда ездила в страну НАТО, ей направят предупреждение о недопустимости таких поездок», – заявил Тимченко.

Сама сенаторша заявила журналистам, что не будет комментировать «глупости и фейки».

Кадры со своей матерью опубликовала Собчак. После этого движение «Зов народа» направило спикеру Совфеда Валентине Матвиенко обращение с просьбой призвать Нарусову к ответственности.

Либеральная журналистка Екатерина Винокурова утверждает со ссылкой на источники в Совфеде и администрации президента, что реальных последствий для Нарусовой не будет. Формально решение об ее отзыве должы принять власти республики Тыва, которую она представляет.

«То есть, с формальной точки зрения Нарусовой совершенно ничего не грозит, даже если она продолжит поездки в недружественные страны. Что касается неформальных позиций вдовы Собчака, что пока «иммунитет» семьи покойного мэра Санкт-Петербурга остается в силе», – пишет Винокурова.

«У меня вопросы НЕ к Нарусовой, а к тем, кто ее выдвинул в Совет Федерации. Их устраивает сенатор таким образом демонстрирующий свое отношение к СВО? Так голосующий по самым важным для нашей страны законам? Глава Тывы Владислав Ховалыг разве единомышленник с Нарусовой? Как эта гражданка помогает тувинцам, воюющим за Родину в зоне проведения СВО? Может быть, Тыве пора сказать свое веское слово», – написал в своем тг-канале телеведущий Владимир Соловьев.

«В условиях спецоперации и призывов власти к сплочению народа наличие у Путина многочисленных друзей, которых «не бросают», является крайне вредным фактором. Из него и вытекают возмутительные двойные стандарты, когда крупный бизнес продолжает выводить деньги за рубеж, Чубайсу дают уехать из страны, одиозный «Ельцин-центр» работает, а люди типа Нарусовой и Собчак, ни разу не являющиеся образцом патриотизма, продолжают кататься, как сыр в масле. Не пора ли уже покончить со всеми этими неприкасаемыми с особым иммунитетом?», – призывает лидер Левого фронта Сергей Удальцов.

Летом анонимные тг-каналы сообщали, что Нарусова должна уйти с поста сенатора. Однако ближе к осени появилась информация, что она согласовала продолжение своей работы в Совфеде «на самом высоком уровне», пообещав снизить свою медиаактивность.

В своем кабинете Людмила Нарусова не появлялась все лето, свои прямые обязанности не выполняет уже год. Приобретя несколько месяцев назад апартамент за ₽890 млн на Большой Дмитровке, сенатор трижды пыталась закупить туда стройматериалы за счет СФ, и там ей отказали.

В данный момент в апартаментах идет ремонт силами трех сербских бригад, чьи услуги оплачивает инвестиционная компания, связанная с Владимиром Палихатой, спонсором ВСУ и уроженцем Тернопольской области Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть