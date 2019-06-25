Непристойная драка раскольников в Одессе

25.06.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Нет, молодой человек, нельзя ничего придумать смешней и похабней, чем разборки самосвятов из новоявленной порошенковско-варфоломеевской ПЦУ (которых ехидные одесситы сразу же начали называть грубо, но точно «поцами») и их ранее союзниками, а ныне – лютыми врагами из не менее неканонического «Киевского патриархата» давным-давно отлученного от нашей Матери-Православной Церкви престарелого гражданина Михаила Денисенко, без лишней скромности именующего себя патриархом Филаретом…

Не стану пересказывать вам все перипетии этой известной и в принципе, чуждой и духу, и букве Православия, розни раскольников, изначально нарушивших заветы святых отцов. Скажу лишь одно: Бог шельму метит!

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…Да, так что же все-таки произошло на сей предмет в Одессе? – Да сущая мелочь… В эту ночь «филаретовцы» под предводительством давнего настоятеля ЕДИНСТВЕННОГО «храма» этой раскольнической секты в Одессе, именуемого в честь Рождества Христова и находящегося на улице Пастера, попытались вернуть свое капище.

Все дело в том, что его многолетний настоятель, так называемый «отец» Виталий Сенник, сохранив верность псевдо-патриарху Филарету, был отлучен не менее сомнительными иерархами ПЦУ от служения…

А культовое здание — захватили приверженцы варфоломеевского ставленника Епифания, коего Филарет и вовсе, объявил накануне едва ли не нехристем! Сам при этом — формально, потеряв всю власть над украинской имитацией Православной Церкви…

Одним словом, в весьма сомнительной компании раскольников в квадрате и пустосвятов в кубе, возник конфликт из серии «вор у вора дубинку перекрал». Ведь в этот «храм», построенный на территории старейшей в городе больницы при власти и содействии известного русофоба Гурвица вопреки всем правилам и канонам, настоящие одесситы и не заходили. Потому как — анафема-с! Или ив не знаем, где настоящие соборы, церкви и часовни?!

И что же теперь? – Право, мне, как и подавляющему числу одесситов, это не интересно. И то, что в «священном мордобое» с обеих сторон приняли участие разнообразные активисты типа того же подонка Тодора Пановского и ему подобных, подчеркивает древнюю истину Первого псалма Давидова: блажен еси муж, иже не входящ в собрание нечестивых! Аминь!