«Неприятие и раздражение» – зрители перестали приходить в «украинский театр одного актера»

Украинской делегации не удалось превратить 146-ю ассамблею Межпарламентского союза в Бахрейне в антироссийский шабаш.

Об этом сегодня в Совете федерации РФ рассказал вице-спикер Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Галина Николаевна Карелова участвовала в работе женского форума. Там тоже было непросто, потому что его возглавляла представительница Украины, которая откровенно злоупотребляла своими полномочиями. Мы пресекли такие попытки», – сказал Косачев.

По его словам, российским делегатам также удалось пресечь принятие резолюций по экологии и кибербезопасности в редакции, которая продвигалась оппонентами РФ.

«Здорово сработал коллега Климов, который боролся за резолюцию по чрезвычайному пункту повестки дня. Он звучал как гуманитарные кризисы в зонах конфликтов. Продавливалась эта тема нашими оппонентами ради того, чтоб обязательно упомянуть Украину. Дальше была попытка протащить в эту резолюцию всеми правдами и неправдами антироссийские положения. Ни одно из них в резолюции отражения не нашло. Мы считаем это важным результатом нашей работы.

В целом украинская проблематика на ассамблее звучала, но, говорю совершенно ответственно, она отходит на второй план и все больше и больше напоминает театр одного актера, а зрители уже в этот театр перестали приходить. У всех других политических групп, кроме западной, попытки сделать украинскую тему центральной – вызывают отторжение, неприятие и откровенное раздражение», – сказал Косачев.