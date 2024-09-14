«Непродуманная чушь» – в Киеве отвергают «мирный план» Венса

Вадим Москаленко.  
14.09.2024 18:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


«Мирный план» кандидата в вице-президенты США Джеймса Венса не будет реализован, потому что Украина собирается продолжать войну несмотря ни на что. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эксперт украинского Центра оборонных стратегий Александр Хара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти его мысли основаны на непонимании внешней политики, интересов США, ЕС, и России, я уже не говорю об Украине. Хорошо, представим, что мы соглашаемся с его планом, есть какая-то демилитаризованная зона по линии контакта – но как Россия согласится с присутствием ВСУ в Курской области?

А кто даст гарантии Украине, если она скажет, что не собирается больше в НАТО? Каким образом можно обеспечить длительный мир на Украине и в Европе, если не решить ключевую проблему, которая называется Россия, Путин и 140 миллионов путинов», – сказал воинственный эксперт Хара, предпочитающий вещать из теплой киевской студии, а не из окопа на фронте.

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«Мирный план» кандидата в вице-президенты США Джеймса Венса не будет реализован, потому что Украина...
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«То, что он говорит – это абсолютная чушь, а не план. Он не продуман. Конечно, первое время после прихода к власти они могут на нас давить, но это будет зависеть от того, насколько крепкое желание украинцев продолжать борьбу за свою свободу, и насколько наши европейские партнёры могут подставить нам плечо.

Поэтому я не думаю, что этот план будет реализован. Я уже не говорю, что украинское общество неоднократно показало, что даже при самых худших условиях, я имею в виду 14-15 годы, что оно не готово жертвовать своей государственностью и идентичностью. Мы поломали тренд тогда, и продолжаем его ломать. И я не знаю, что должно произойти, чтобы мы согласились с самоубийством, медленной смертью, которую нам предлагают Венс и другие», – подытожил он.

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