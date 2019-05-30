Непрошеных миротворцев будем расстреливать – спецпредставитель ЛНР

30.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Республики Донбасса совершенно не рвутся вернуться в Украину, из состава которой они вышли по итогам референдума 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил сцецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

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«Я хочу сказать, чтобы все понимали: мы не рвёмся в Украину, у нас нет желания снова быть интегрированными туда. Никто из них не предложил ни одного механизма, как наши люди будут защищены от националистических батальонов, от радикалов, от идиотизма украинской политики, от нового украинского «правопыса», от ваших героев, которых вы штампуете и заносите себе в Конституцию», – сказал Мирошник.

Также он коснулся вопроса ввода в регион миротворцев.

«Российских миротворцев пусть вводят, мы не против. Миротворцев, которые иностранный интервент с вашей стороны, там не будет. Никакого иммунитета они получать не будут, мы их будем расстреливать точно так же, как любую иную структуру, которая попытается туда влезть. Как защищали от вас свои дома, так и будем защищать от них», – заверил представитель ЛНР.