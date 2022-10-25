Непростые решения Суровикина: Украину закатают под асфальт
Россия не собирается отступать из Херсона, а выстраивает там мощную линию обороны.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Херсон. А кто сказал, что мы отступим? Командующий специальной военной операцией Сергей Владимирович Суровикин сказал так: «Мы готовы к самым непростым решениям». Какие непростые решения? Неизвестно.
Возможно, после попыток применить какие-то вещи, связанные с манипуляцией с дамбой, с затоплением, с «грязной» бомбой, возможно непростое решение будет заровнять всю Украину, под асфальт закатать и все. Возможно так», – сказал военкор.
«Никто не говорил, что отступать будем – напротив, вся грамотно построенная оборона наша укрепляет нас в мысли о том, что мы не сдадим Херсон и не собираемся», – заявил Сладков.
Спасибо!
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