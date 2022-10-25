Непростые решения Суровикина: Украину закатают под асфальт

25.10.2022  12:54 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
Просмотров: 920
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Россия не собирается отступать из Херсона, а выстраивает там мощную линию обороны.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не собирается отступать из Херсона, а выстраивает там мощную линию обороны. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Херсон. А кто сказал, что мы отступим? Командующий специальной военной операцией Сергей Владимирович Суровикин сказал так: «Мы готовы к самым непростым решениям». Какие непростые решения? Неизвестно.

Возможно, после попыток применить какие-то вещи, связанные с манипуляцией с дамбой, с затоплением, с «грязной» бомбой, возможно непростое решение будет заровнять всю Украину, под асфальт закатать и все. Возможно так», – сказал военкор.

«Никто не говорил, что отступать будем – напротив, вся грамотно построенная оборона наша укрепляет нас в мысли о том, что мы не сдадим Херсон и не собираемся», – заявил Сладков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть