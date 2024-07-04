Неразборчивы в жёнах: в Госдуме есть депутаты, которые годами живут за границей – Володин

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В Госдуме нынешнего созыва есть депутаты, которые годами пребывают за рубежом.

Об этом сегодня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть те, кто уехал и там проводят длительное время. Причем не день, не два, не месяц и не два. Могу назвать, но думаю, коллеги, вы сами знаете. Их год нет», – сказал Володин.

Ремарка была сделана в ходе обсуждения законопроекта, по которому депутаты могут быть лишены мандатов, если покинут Россию без согласования.

Депутаты обсуждали этот законопроект целый час. Коммунистов волновала возможность посещать международные партийные конференции. Депутат Николай Арефьев назвал законопроект «крепостным правом без Юрьева дня». Ряд депутатов пытался оговорить особые условия для выезда в Белоруссию, страны СНГ, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Володин обвинил коллег в поисках «лазееек» и выразил надежду, что теперь «поубавится количество желающих избираться в парламент».

Была и другая группа депутатов, которая предлагала ужесточить требования: запретить иметь собственность за рубежом, продлить действие нормы о согласовании поездок на несколько лет после окончания каденции, распространить закон на всех фигурантов санкционных списков.

Депутат-коммунист Александр Куренный предложил пристрожить коллег, у которых дети учатся за рубежом, а жены ездят на шоппинг в Европу. Володин поддержал эту инициативу.

«Давайте закрывать и эти лазейки – и жен более осмотрительно выбирать», – сказал Володин.