«Неразумно» – сенатор Климов призвал не оспаривать распад СССР

Елена Острякова.  
26.05.2025 19:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, СССР, Украина


Идея оспорить распад Советского Союза может навредить России.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея оспорить распад Советского Союза может навредить России. Об этом председатель комиссии Совета Федерации...

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«Перед нами масса совершенно серьезных проблем и большое число оппонентов, которые нас даже слушать не хотят. И все эти умозрительные достаточно абстрактные построения не подвигают нас в практической плоскости. Вы можете как угодно себе это назвать, но линия боевого столкновения останется на том же месте.

Мы можем впасть в такую беду, когда мы чего-то там сконструировали, провозгласили, а оно не работает. Дроны по-прежнему летят, оружие НАТО привозит своим марионеткам, и их оболваненные люди сотнями тысяч отправляются в качестве пушечного мяса. Хоть вы что скажете.

Цели СВО будут достигнуты при любом стечении обстоятельств. Это требует не только военных, но и дипломатических усилий. А там очень сложные беседы идут. Не нужно вбрасывать дополнительные проблемы. Сказав такое, вы это скажете не только для Киева. А дальше что? Нам одной проблемы не достаточно, мы хотим сразу 15 иметь?», – призывал Климов.

На прошлой неделе советник президента РФ Антон Кобяков на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что СССР де юре продолжает существовать, поскольку у верховных советов союзных республик не было полномочий для ратификации Беловежских соглашений, и поэтому война на Украине — это «внутренний процесс».

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