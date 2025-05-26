«Неразумно» – сенатор Климов призвал не оспаривать распад СССР

Идея оспорить распад Советского Союза может навредить России.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед нами масса совершенно серьезных проблем и большое число оппонентов, которые нас даже слушать не хотят. И все эти умозрительные достаточно абстрактные построения не подвигают нас в практической плоскости. Вы можете как угодно себе это назвать, но линия боевого столкновения останется на том же месте.

Мы можем впасть в такую беду, когда мы чего-то там сконструировали, провозгласили, а оно не работает. Дроны по-прежнему летят, оружие НАТО привозит своим марионеткам, и их оболваненные люди сотнями тысяч отправляются в качестве пушечного мяса. Хоть вы что скажете.

Цели СВО будут достигнуты при любом стечении обстоятельств. Это требует не только военных, но и дипломатических усилий. А там очень сложные беседы идут. Не нужно вбрасывать дополнительные проблемы. Сказав такое, вы это скажете не только для Киева. А дальше что? Нам одной проблемы не достаточно, мы хотим сразу 15 иметь?», – призывал Климов.