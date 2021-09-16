Неразумный Нацбанк Украины лишь разгоняет инфляцию, поднимая учетную ставку – экономист

Нацбанк Украины поднял учетную ставку, следуя неработающей теории о том, что это помогает сдерживать рост цен, но такая мера всегда имела обратный эффект.

Об этом в эфире канала «Укрлайф.тв» заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причина – это теория о том, что если мы увеличим стоимость денег, то предприятия, не имеющие ресурсов для того, чтобы покрыть большую стоимость этих самых денег, вместо того чтобы брать кредиты, начнут (наверное, сойдя с ума, обколовшись и обкурившись) продавать свою продукцию дешевле.

Этот дебилизм бегает по миру в разных экономических школах уже больше пятидесяти лет. Нигде, ни в одной стране мира, никогда это не работало и не сработает, потому что если в стране наличествует дефицит денег, то никто ничего не продает дешевле, все начинают все продавать дороже. Просто объемы продаж падают.

Это – реальность, характерная для любой точки земного шара в любое время в любом месте. Исключение составляют закрытые сообщества – тюрьма. Вот там можно организовать снижение цен за счет повышения учетной ставки. Это – единственный вариант, который теоретически представим. Но больше нигде нельзя – мы одновременно с повышением учетной ставки импортируем инфляцию из-за рубежа.

Кубометр газа стоит (сейчас) как литра бензина, и к этому самому кубометру газа будет привязана стоимость обслуживания жилья, как минимум, а также стоимость производства металла, стоимость производства стройматериалов, стоимость производства готовых продуктов питания, того же самого хлеба. Стоимость электроэнергии, в конце концов, тоже частично зависит от стоимости газа.

Резонный вопрос: с какой стати цены будут снижаться? Ни с какой. Хуже того – чем дороже будут стоить деньги, чем выше учетная ставка НБУ, тем эта самая инфляция будет больше, и рост цен будет выше.

Как только учетная ставка НБУ начинала расти, инфляция начинала расти еще. Как только учетная ставка НБУ падала, через некоторое время инфляция тоже падала. Хотите, чтобы у вас была низкая инфляция – снижайте до нуля, а может до отрицательных значений стоимость денег», – сказал Юрий Гаврилечко.