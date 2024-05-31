«Нереалистично»: Зеленский отверг переговоры с Путиным и нажаловался британцам на Байдена

В сегодняшнем интервью британской Guardian президент Украины Зеленский в очередной раз отказался от переговоров с Россией, назвав из «нереалистичными». Украинский президент также заявил, что «двусмысленность» Белого дома стоила украинцам жизней, и призвал президента Байдена «преодолеть свои извечные опасения по поводу возможной ядерной «эскалации» с Москвой».

«После нескольких месяцев лоббирования США сделали небольшой, но символический шаг – и впервые разрешили киевским военным использовать некоторое оружие американского производства для ведения огня по территории России при защите Харькова», – говорится в публикации.

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Но в своем интервью Guardian Зеленский ясно дал понять, что ему необходимо иметь возможность использовать более «мощное» оружие дальнего действия, которое могло бы поражать цели в глубинной территории России – красная линия, которую Белый дом отказался отменить. США, по его словам, необходимо «больше верить в нас».

Без этого зеленого света, по словам Зеленского, другие союзники, такие как Великобритания, также могут не позволить Украине использовать свое оружие большой дальности. «Поверьте нам, мы должны ответить. Они не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель», — убеждает Зеленский британцев. «Я считаю, что это абсолютно нелогично иметь [западное] оружие и видеть убийц, террористов, которые нас убивают с российской стороны. Мне кажется, иногда они просто смеются над этой ситуацией», — добавляет он. «Это все равно что охотиться на них. Охота на людей. Они понимают, что мы их видим, но не можем до них добраться».

Зеленский также пожаловался на то, что новое американское вооружение все еще не прибыло в достаточных количествах для оснащения дополнительных украинских бригад на северо-востоке, куда наступает Россия. Кроме того, Зеленский отвесил комплимент возможному главе британского правительства – лидеру лейбористов Кейру Стармеру, с которым он встретился в Киеве в прошлом году. Зеленский назвал его «хорошим парнем». После паузы он добавил: «Риши [Сунак] тоже хороший парень».