Нерешительность Москвы вызывает недоумение на фронте и в тылу – Сивков

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Как оказалось, ничего не мешает России действовать в рамках СВО более решительно, и наносить удары по путям снабжения Украины западным вооружением, использовать авиацию и применять тяжёлые бомбы.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В СВО места военному искусству нет, это рафинированная политика. Нам говорили, что нельзя трогать тоннель, которые связывает Украину с Западом – сейчас нанесли удар и его обрушили, ПВО не помешала. Нам говорили, что ПВО не даёт нам возможности действовать авиацией, применять фугасные авиабомбы – началось наступление, начала работать и авиация, и вертолёты, потерь вообще почти нет. Перешли к применению фугасных бомб – ничего, никто не мешает», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что такое промедление вызывает непонимание как у сражающихся солдат, так и у народа.

«Это всё говорит только об одном – все эти ограничения укладываются в известную фразу президента: «Мы ещё не начали воевать». И сейчас только чуть-чуть снимают эти ограничения. Это не может не вызывать недоумения в войсках, не может не вызывать недоумения у командного состава, недоумения в обществе», – добавил Сивков.