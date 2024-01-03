«Нерешительность, неготовность помочь!» – Каспаров обрушился на Байдена и Блинкена

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У Украины в 2023 году якобы были все шансы наголову разгромить российскую армию, однако жадность Белого дома похоронила эти планы.

Об этом в эфире украинского «24 канала» заявил беглый российский либерал, бывший шахматист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его возмутили слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который, подводя итоги, заявил, в этот тяжёлый год на поле боя Украина сделала невозможное.

«Госсекретарь США перепутал 2022 и 2023 год. То, что он говорит, относится к 2022 году, когда украинцы остановили путинскую армаду и сорвали планы Путина по ликвидации украинской государственности. В 2023 году, если мне не изменяет память, были другие планы и, в общем, это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Из-за нерешительности американцев, их неготовности помочь Украине всем необходимым оружием для окончательной победы, 2023 год стал годом неоправдавшихся ожиданий. Связывались большие надежды с украинским наступлением, и все предпосылки для тотального разгрома путинской армии были налицо. Требовалась только политическая воля и прилагаемое к ней вооружение. Увы, ни политической воли, ни оружия мы не увидели в том объёме, в котором это было необходимо», – заявил Каспаров.

По его словам, Крымский мост является символом нерешительности США.

«Есть такая цель, как Керченский мост, и тот факт, что он стоит, он просто указывает на то, что политической воли нету. Я человек не военный, но не надо рассказывать мне, что американские ракеты не в состоянии разрушить этот мост за неделю, если есть воля и достаточное количество тех самых ракет, которые туда долетают», – возмутился либерал. Он добавил, что именно президент Джо Байден тормозит поставки вооружений, перекладывая ответственность на Конгресс США. «Всё начинается с самого Байдена. Во-первых, про Конгресс – это очень удобная отговорка. Американского оружия, которое пылится на складах, более чем достаточно, и Конгресс Байдену был не нужен. Там ещё закон про ленд-лиз, который до сих пор не используется. А возможности отправить оружие были постоянно. Сейчас там больше речь идёт о тех деньгах, которые необходимы для поддержания украинской экономики, выплаты военным. А с оружием есть масса вариантов, которые можно решать, потому что его можно списать и отправить в Украину, но нет политической воли», – сокрушался Каспаров.