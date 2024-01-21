(Не)рукопожатые. Кого унижает украинский запрет на вежливость в большом спорте

Никогда такого не было и вот опять. Украинская теннисистка Елизавета Котляр пожала руку своей сопернице – победительнице первого круга юниорского Australian Open россиянке Владе Минчевой после того как матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в ее пользу.

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Как водится, бдительные свидомые патриоты и чиновники от спорта на Украине подняли хай до небес и быстро «приземлили» юную украинку, напомнив ей позабытую, но актуальную истину о том, что нельзя жить в обществе и быть свободным от него – с его фобиями, предрассудками и мейнстримным мнением.

Итог вышел вполне предсказуемым, разве что основную тяжесть удара взял на себя отец и по совместительству тренер опрометчиво вежливой спортсменки Константин Котляр, оперативно «разоружившийся перед партией» и опубликовавший в соцсетях покаянное письмо, в котором, в частности, утверждал, что его дочь пожала руку россиянке «по ошибке», «выполнив этот послематчевый ритуал на автомате».

«Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких крупных соревнованиях, как турниры серии Grand Slam. Здесь чрезвычайная атмосфера, которая сама по себе оказывает большое давление на спортсменов. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции зашкаливали поэтому она не полностью контролировала свое поведение», — выгораживает дочь Котляр-старший.

В благородстве папе Котляру не откажешь – таким поступком он избавил дочь от необходимости лично проходить унизительный ритуал публичных извинений. Для молоденькой Лизы это была бы сильная психологическая травма, ведь она, по сути, впервые в своей сознательной жизни столкнулась с буллингом такого масштаба, который не всякий взрослый выдержит.

Федерация тенниса Украины также предпочла спустить зарождавшийся конфликт на тормозах, списав все на крайнюю молодость спортсменки и ее политическую несознательность. Мол, с кем не бывает. Украинские функционеры от спорта добавили, что поддерживают «общую позицию украинских теннисистов отказаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии».

«Но всегда могут быть ошибки, которая произошла с Котляр»,— говорится в заявлении федерации.

И чиновников тоже можно понять – зачем своими руками выталкивать перспективную звезду спорта из страны, разве уже сбежавших более чем трех сотен титулованных спортсменов мало? Ведь под кустом чемпионы не валяются, а в каждого из них вложено немало времени, сил и средств, чтобы отдавать их на растерзание охочей к самоутверждению за чужой счет толпы.

Украинские спортсмены уже не первый год вынуждены следовать жесткому государственному правилу, запрещающему рукопожатия с российскими соперниками. Весной прошлого года украинская теннисистка Ангелина Калинина не пожала руку россиянке Анне Калинской после матча на Charleston Open. Летом того же года фехтовальщица Ольга Харлан отказалась от рукопожатия после боя с россиянкой Анной Смирновой, из-за чего была дисквалифицирована.

Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на Чемпионате мира по скоростным шахматам, узнав что тот поддерживает СВО.

А Федерация шахмат Украины вообще «настоятельно посоветовала» спортсменам в своем виде спорта воздержаться от совместных фотографий и общения с россиянами и белорусами. В украинском контексте этот совет означает предложение, от которого нельзя отказаться, поскольку последствия будут такими, что отказ выйдет себе дороже.

На международном уровне такие кунштюки со стороны украинцев не находят одобрения, хотя временами истероидным заукраинцам удается прогнуть под себя изменчивый мир, как это, в частности, произошло после скандала с Харлан, когда Международная федерация фехтования приняла решение во избежание будущих конфликтов вообще отменить рукопожатия между спортсменами по окончании поединка как таковые. Вместо этого фехтовальщики теперь будут приветствовать друг друга на расстоянии.

На внутреннем контуре все достаточно просто – такие запреты и компании хейта в отношении ослушников играют роль «воспитательных мероприятий», своего рода дрессировки и насаждения одобряемых властями социальных навыков и практик. Расчет тут на истеричный энтузиазм одних, опасливый конформизм других и общий страх и тех и других. В перспективе предполагается, что необходимость в поддержании такой ситуации с помощью административных рычагов отпадет, все будет происходить на уровне рефлекса, автоматом.

Как относятся к этому сами украинские спортсмены сказать сложно. Среднюю по палате температуру тут вывести нельзя, слишком все индивидуально. Кто-то совершенно искренен в своих антироссийских жестах и демонстрирует их от всей дущи и добровольно. Кто-то мимикрирует под среду, по принципу «Париж стоит мессы», кто-то вообще не придает значения «всей этой политике», полагая ее внешней и наносной и воспринимая происходящее как некую тягостную но терпимую обязаловку. Отношение это схоже с тем, как относились обыватели к необходимости посещения политинформаций в позднем СССР.

На самом деле, профессиональный спорт – это такая среда в которой личные и часто дружеские связи значат много больше навязываемой сверху ненависти, даже если «по работе» приходится напоказ демонстрировать именно ее. Недаром спортсмены из Украины легко находят место в российских клубах и федерациях, а многие россияне, напротив, из карьерных соображений легко меняют спортивное гражданство на не находящиеся под санкциями страны.

Особняком стоит волнующий часть политизированной публики в России вопрос, а стоит ли российским спортсменам перенимать такую тактику поведения в отношении к украинцам или представителям иных недружественных стран, а чиновникам от российского спорта поощрять, а то и настоятельно требовать ее?

На самом деле ответ очевиден: даже если на короткую дистанцию такие демонстративные жесты поспособствуют сплочению на ура-патриотической основе вокруг «наших», на более длительную дистанцию такая линия принесет больше вреда, поскольку ярко выраженная хабалистость – это явно не та черта национального характера, которая позволит россиянам привлечь на свою сторону симпатии мировой аудитории.

От украинской хабалистости и агрессивного напора уже явно устают и терпят лишь из соображений политкорректности, боясь обидеть «страдающую от агрессии борющуюся нацию». И чем дальше в лес, тем меньше такие инциденты будут вызывать сочувствие именно к украинцам. В конце концов, переигрывая в манипуляциях с образами «агрессора» и «жертвы» они добьются ровно противоположного задуманному, став в восприятии аудитории агрессорами сами.