«Нервная ночь и серьезные разрушения»: русские добивают украинскую энергетику

20.10.2022  09:39 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Российская армия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины и военным объектам.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», с утра воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.


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Сообщается о нескольких ударов по объектам в Кривом Роге.

«Нервная ночь в Криворожском районе… Русские нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы», – написал в своем блоге глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Местные паблики отмечают, что удары были также нанесены по Николаеву, сообщается как минимум о пяти прилетах по энергетическим объектам, в результате чего возникли пожары.

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