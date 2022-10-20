«Нервная ночь и серьезные разрушения»: русские добивают украинскую энергетику
Российская армия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины и военным объектам.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», с утра воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
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Сообщается о нескольких ударов по объектам в Кривом Роге.
«Нервная ночь в Криворожском районе… Русские нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы», – написал в своем блоге глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Местные паблики отмечают, что удары были также нанесены по Николаеву, сообщается как минимум о пяти прилетах по энергетическим объектам, в результате чего возникли пожары.
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