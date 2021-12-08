«Нервотрепка продолжится»: первые итоги разговора Путина с Байденом

Новости Украины

Вчерашний разговор президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом не принес удовлетворения ни одной, ни другой стороне.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

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«По косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжёлым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принёс. Зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину даже несколько загадочна. Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – отмечает международник.

Эта ситуация напомнила ему ситуацию с Мюнхгаузеном из пьесы Григория Горина, когда барон утверждал, что выдвинул ультиматум Англии, которая якобы сдалась.

«Основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут. В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – добавляет эксперт.

«Есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдет на спад. До новой оказии. По атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными. Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – прогнозирует Лукьянов.