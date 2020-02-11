Несбывшаяся сказка Зеленского: Долги растут, инфраструктура трещит по швам

11.02.2020, Киев, Игорь Петров

Несмотря на обещания украинских политиков закончить «эпоху бедности», тарифы на услуги ЖКХ продолжают расти, и все больше людей уже не в состоянии оплачивать их.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2017 года ситуация. На 1 января 2017 года суммарная задолженность за платежи ЖКХ составляла 23,4 млрд. Сейчас – 63 млрд. Причем, за прошлый месяц рост был на 3,6 млрд., за прошлый год – на 8 млрд. То есть, статистика показывает, что идет постоянный рост долгов населения.

О чем это свидетельствует? Просто неадекватный уровень тарифов. Неадекватный доходам населения. Поэтому дальнейший рост тарифов будет иметь следствием лишь дальнейший рост задолженности населения.

Но все наше правительство, местные органы власти делают вид, что это их не касается… Нам обещали снижение тарифов, нам обещали конец «эпохи бедности». И вот мы за последний месяц видим, что «эпоха бедности» у нас увеличилась на 3,6 млрд.», – сказал Сегиенко.

Печальные данные подтвердил и присутствующий на пресс-конференции Олег Попенко, глава комитета ЖКХ Общественного совета при Киевской администрации. По словам Попенко, государство не вкладывается в модернизацию сферы ЖКХ Украины, а потребители оплачивать ее по нынешним тарифам не в состоянии, задолженность растёт.

«Рост тарифа ложится не на всех потребителей, а на тех, кто платит. На сегодня задолженность за водоснабжение и водоотведение составляет около 17 млрд грн. Можно с уверенностью сказать, что рост тарифа вызовет дальнейший рост задолженности.

И у меня вопрос – как к государству, так и к НКРЭКУ: а каким путем мы будем решать вопрос, как задолженности, так и улучшения качества услуг? Никогда еще потребитель не решал вопрос модернизации оборудования. Инвестировать в ЖКХ должно государство, органы местной власти, и деньги потребителей. У нас все построено так, что все ложится на потребителей», – сказал Попенко.