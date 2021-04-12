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12.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина
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«Несколько дублей»: Зеленский играл для оператора CNN удирающего Саакашвили

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось несколько дублей бегать в бронежилете и каске перед камерами CNN.

Видеоролик в своём блоге опубликовал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На первых кадрах Зеленский цитирует репортёру из монолога Гамлета, после чего весьма неуклюже бежит в каске и бронежилете.

«Но самое веселое в сюжете CNN – это концовка! Президенту Украины дают команду «Побежали!» И он… бежит! Аки Саакашвили в 2008-м», – прокомментировал Корнилов.

Также он обратил внимание на то, что оператор сначала снимает Зеленского сзади, а в конце сюжета встречает на финише.

«То есть я так понимаю, Зеленского несколько дублей пробежки заставили сделать», – отметил политолог.


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