Несколько гомосексуалистов добавили экстремизма сборищу либералов-маргиналов

Елена Острякова.  
30.11.2023 21:53
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЛГБТ, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Так называемый «Съезд народных депутатов» (нежелательная в России организация) в Варшаве целый час обсуждал обращение нескольких неназванных гомосексуалистов, которые попросили отменить «репрессивные» в отношении ЛГБТ законы России. Напомним, сегодня Верховный суд РФ признал ЛГБТ экстремистской организацией.

В итоге «закон» принимать не стали, но заявили, что считают: гомосексуалисты должны иметь равные права с гетеросексуалами, в том числе, и на брак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемый «Съезд народных депутатов» (нежелательная в России организация) в Варшаве целый час обсуждал...

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Забавно, что все «депутаты», проталкивавшие «законодательную инициативу», считали необходимым подчеркнуть свою традиционную сексуальную ориентацию.

Важность темы ЛГБТ пояснил в своем выступлении «депутат» Илья Мезенцев.

«Это обсуждение показывает, что съезд выходит на новый уровень, когда группы граждан признают нас как легитимных представителей и выходят с предложениями по внесению изменений в законодательство», – сказал он, добавив съезду новую статью об экстремизме.

На «съезде» присутствовало 34 «депутата», причем шестеро анонимно, поскольку выходили на связь с мероприятием из России.

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