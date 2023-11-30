Несколько гомосексуалистов добавили экстремизма сборищу либералов-маргиналов

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Так называемый «Съезд народных депутатов» (нежелательная в России организация) в Варшаве целый час обсуждал обращение нескольких неназванных гомосексуалистов, которые попросили отменить «репрессивные» в отношении ЛГБТ законы России. Напомним, сегодня Верховный суд РФ признал ЛГБТ экстремистской организацией.

В итоге «закон» принимать не стали, но заявили, что считают: гомосексуалисты должны иметь равные права с гетеросексуалами, в том числе, и на брак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Забавно, что все «депутаты», проталкивавшие «законодательную инициативу», считали необходимым подчеркнуть свою традиционную сексуальную ориентацию.

Важность темы ЛГБТ пояснил в своем выступлении «депутат» Илья Мезенцев.

«Это обсуждение показывает, что съезд выходит на новый уровень, когда группы граждан признают нас как легитимных представителей и выходят с предложениями по внесению изменений в законодательство», – сказал он, добавив съезду новую статью об экстремизме.

На «съезде» присутствовало 34 «депутата», причем шестеро анонимно, поскольку выходили на связь с мероприятием из России.