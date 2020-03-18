Несколько сотен мигрантов штурмовали греческую границу при поддержке турецких полицейских
Турецкие полицейские поддержали атаку мигрантов слезоточивым газом, греки отогнали газ на турецкую сторону при помощи вентиляторов.
Об этом сообщили греческие СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Атака в районе погранперехода Кастанеон началась приблизительно в 2:30 и продолжалась в течение двух часов. В ней приняли участие, по информации греческой стороны, порядка трех – пяти сотен человек. При этом в очередной раз на стороне атакующих выступила турецкая полиция, которая обстреляла греческих пограничников гранатами со слезоточивым газом, что было зафиксировано на видео.
ночная атака на греческую границу
В свою очередь, греческие пограничники снова применили установленные на спецавтомобилях вентиляторы, которыми отогнали облако газа обратно на турецкую сторону.
Ранее греческое правительство приняло решение в связи с эпидемией коронавируса закрыть все временные лагеря для мигрантов, расположенные на пяти островах в Эгейском море. Теперь эти лагеря нельзя покинуть, также туда никого не будут допускать, включая представителей международных правозащитных организаций и европейских чиновников. Всех заболевших в этих лагерях в обязательном порядке будут помещать в карантин.
При этом порядка 450 мигрантов, кому было отказано в предоставлении убежища в Греции, были вывезены из лагеря, расположенного на острове Лесбос, на континент в лагерь тюремного типа, откуда они будут депортированы на родину. С 1 марта Греция прекратила принимать ходатайства о предоставления убежища от иностранцев.
судно с мигрантами, потерпевшее крушение у берегов греческого острова
Двумя днями ранее у берегов острова Кеа потерпело крушение судно с 193 мигрантами, направлявшимися из Турции в Италию. Всех его пассажиров – преимущественно мужчин призывного возраста, пришлось поселить на греческом острове в заброшенном гостиничном комплексе.
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