Несколько украинских снарядов ударили по территории Крыма

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Новости Украины

Утром в Джанкойском раойне Крыма нашли воронки от снарядов. Предположительно они прилетели с украинской стороны.

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«Сегодня утром в селе Рюмшино Джанкойского района обнаружены несколько воронок возле жилых домов, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Пострадали кровли, выбиты стекла. Пострадавших нет. На данный момент все спокойно, ситуация под контролем. Подача электроэнергии в село будет восстановлена в течение суток».