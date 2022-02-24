Несколько украинских снарядов ударили по территории Крыма
24.02.2022 16:39 (Мск), Джанкой
Утром в Джанкойском раойне Крыма нашли воронки от снарядов. Предположительно они прилетели с украинской стороны.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Сегодня утром в селе Рюмшино Джанкойского района обнаружены несколько воронок возле жилых домов, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Пострадали кровли, выбиты стекла. Пострадавших нет. На данный момент все спокойно, ситуация под контролем. Подача электроэнергии в село будет восстановлена в течение суток».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.