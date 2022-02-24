Несколько украинских снарядов ударили по территории Крыма

24.02.2022  16:39 (Мск), Джанкой
Любовь Смирнова.  
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Крым, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Утром в Джанкойском раойне Крыма нашли воронки от снарядов. Предположительно они прилетели с украинской стороны.


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«Сегодня утром в селе Рюмшино Джанкойского района обнаружены несколько воронок возле жилых домов, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Пострадали кровли, выбиты стекла. Пострадавших нет. На данный момент все спокойно, ситуация под контролем. Подача электроэнергии в село будет восстановлена в течение суток».

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