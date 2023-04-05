Неслучайный визит. Зачем Зеленский приехал в Польшу?

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала российской военной операции прибыл в Польшу с официальным визитом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают польские СМИ.

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Подтвердили приезд главы Украины и глава управления международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач и пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

«Да, президент в Польше, он вместе с первой леди начал свой официальный визит», – сказал Никифоров.

Он добавил, что вечером Зеленский «обратится к полякам и украинцам, проживающим в Польше, с большой речью».

Любопытное мнение накануне приезда Зеленского высказал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«Официальный визит президента Украины к президенту Польши Анджею Дуде призван заручиться Зеленским политической поддержкой и провести подготовку к будущим переговорам с Москвой», — заявил Скшипчака влиятельному в Польше изданию Rzeczpospolita.

По его словам, конфликт на Украине достиг того этапа, когда становится понятно, что ситуацию придется разрешать дипломатическими, а не военными методами.

«В скором времени возможно достижение компромиссов между Россией и Украиной», – полагает Скшипчак.

При этом российское издание «Коммерсант» придерживается другого мнения, указывая, что время для визита выбрано не случайно.

«Польша, как отмечал в том числе президент США Джо Байден,— ключевое логистическое звено в схемах поставок военной помощи Украине. Кроме того, на территории этой страны располагается часть баз для тренировки украинских военных и ремонта военной техники. Поэтому посещение Польши в преддверии ожидаемого контрнаступления Украины действительно выглядит вполне логичным», – пишет газета.