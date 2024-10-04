Несмотря на Косово, режим Вучича пытается задружиться с США

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Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что подписанное между его страной и США соглашение о стратегическом сотрудничестве в области энергетики является кульминацией многолетней работы и диалога.

При этом он признал, что принципиальные расхождения с Вашингтоном по вопросу Косово сохраняются, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью сербской «Политике» Марко Джурич сказал, что улучшение отношений с США, несомненно, является неотложным государственным и национальным интересом Сербии.

«Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области энергетики между Республикой Сербия и США, которое мы подписали несколько дней назад, является венцом многолетней работы и диалога… В ближайшие два… два с половиной десятилетия мы будем потреблять в четыре раза больше энергии, чем сегодня, и это была бы невыполнимая задача, если бы у нас не было политической и технологической поддержки стран, у которых есть специалисты, которые помогут нам на этом пути. Подписанное нами соглашение, помимо создания правовой основы для эффективного делового сотрудничества в сфере энергетики, является еще и своего рода публичным подтверждением готовности американского политического истеблишмента инвестировать в будущее Сербии и ее развитие», – заявил глава сербского МИД.

При этом Джурич был вынужден отметить, что вопрос Косово остается существенным предметом разногласий в сербско-американских отношениях

«Но сегодня даже по этой теме нам удается говорить более содержательно и продуктивно, чем в прошлом. Образ Сербии медленно, но верно меняется в американском политическом сообществе, и после долгой серии лет, в течение которых Сербия была признана в США страной, создающей проблемы, мы для них становимся страной, предлагающей решения и гарантирующей стабильность на Балканах. С этих позиций легче говорить о темах, по которым мы не имеем согласия, но также ожидать от Вашингтона более тактического и прагматичного подхода к решению проблем Косово и Метохии», – уверял Джурич.

Также глава сербского внешнеполитического ведомства утверждает, что у американцев якобы остаётся все меньше терпимости и понимания к односторонним и нескоординированным действиям Приштины. Альбин Курти, по его словам, в американских политических кругах приобретает имидж нарушителя спокойствия и дестабилизатора, политика, которого своей агрессивностью и капризностью портит их планы на будущее Балкан.