Политнавигатор - Новости России и Украины
06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Мнение, Россия, Украина

Несмотря на напряженность с США, Меркель не видит оснований для возвращения России в G8


Канцлер Германии Ангела Меркель не видит возможности для возвращения России в «Большую восьмерку» несмотря на напряженность с США, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос депутата Бундестага от правой «Альтернативы для Германии», сообщает  N-TV.

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Меркель подчеркнула, что формат «Большой восьмерки» основан на уважении к международному праву.

«Аннексия Крыма была грубым нарушением международного права. Поэтому исключение России из „Большой восьмерки“ является правильным решением», — сказала канцлер.

Ранее высокопоставленный чиновник правительства Германии заявил, что нет никаких сомнений в том, что «Большая семерка» будет приветствовать возвращение России в свой клуб богатых стран, однако до сих пор существуют причины придерживаться нынешней договоренности.

Напомним, сопредседатель группы Левых в Бундестаге Сара Вагенкнехт призвала вернуть РФ в «Большой восьмерки» для противовеса интересам США.

Россия была исключена из G8, начиная с 2014 года.

 

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