Несмотря на обещания, Украина так и не вышла из СНГ

07.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 миллионов рублей.

Об этом «Известиям» рассказали в департаменте информации и печати МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года. На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 млн рублей. В соответствии с действующими в СНГ нормами и правилами размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества. Пока такого решения в отношении Украины принято не было», – сообщил в министерстве.

При этом отмечается, что де-юре Украина продолжает оставаться полноценным участником СНГ, регулярно приглашается на заседания высших уставных органов, информируется об их итогах и не подавала заявления о выходе из Содружества.

«Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях. Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет», – подчеркнули в МИД РФ.

Также в министерстве сообщили, что украинской стороне будут направлены приглашения и необходимые материалы по пунктам повесток дня на запланированные заседания высших уставных органов Содружества: Совета глав государств 11 октября в Ашхабаде, Совета глав правительств 25 октября в Москве и Совета министров иностранных дел 10 октября в столице Туркменистана.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский президент Петр Порошенко поручил главе МИД Украины за неделю вывести страну из всех органов СНГ.