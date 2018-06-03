03.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Несмотря на помощь Запада, прорыва в украинской оборонке не произошло

Из-за коррумпированности украинских властей даже материальная помощь Запада не помогла существенно улучшить состояние обеспечения ВСУ по сравнению с 2013 годом.

Об этом в эфире украинского канала «112» заявил военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы можете оценить материальное и техническое обеспечение вооружённых сил Украины на сегодняшний день?», – спросили мнение эксперта журналисты.

«По сравнению с 1991 годом, мы явно не в плюсе. Если взять 2013-2014-й, однозначно можно сказать, что состояние немного подросло, и это неплохо. Ясно, что материальная помощь (Запада – ред.) – тоже неплохо для обороноспособности. Но я не уверен, что это неплохо с точки зрения демократически-политического контроля – боюсь, что коррупции на оборонке тут предостаточно», – ответил Козий.

«Поэтому, поймите правильно, вопросы создания мощной системы сектора безопасности и обороны – это сверхсерьёзное задание. К сожалению, мы за четыре года деятельности тех политсил, которые сегодня составляют «коалиционное большинство», не можем сказать, что сделали серьёзный прорыв в этом направлении», – констатировал он.