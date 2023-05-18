Несмотря на репрессии, украинцы продолжают информировать русских о позициях ВСУ

Игорь Шкапа.  
18.05.2023 13:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


На Украине продолжают задерживать людей, которые помогают российской армии в борьбе с киевским режимом.

Так, в Запорожье, сообщает пресс-служба СБУ, был задержан местный таксист, выявляющий позиции ВСУ и передающий их российской стороне, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

На Украине продолжают задерживать людей, которые помогают российской армии в борьбе с киевским режимом....

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Конкретный населенный пункт не называется, но отмечается, что речь идет о «прифронтовых районах Запорожья», а задержанный – бывший сотрудник налоговой милиции.

«В начале марта этого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны на территории региона. Больше всего врага интересовали координаты боевых позиций подразделений морской пехоты ВСУ на Мелитопольском направлении.

Кроме того, агрессор хотел получить от своего агента точные геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области. Для сбора информации он объезжал местность под видом водителя такси и производил видеосъемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона», – сообщила в СБУ.

Теперь задержанному грозит пожизненное заключение по статье «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения».

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