Несмотря на войну, украинские депутаты спешат обновить автопарк и купить недвижимость

Анатолий Лапин.  
06.02.2024 11:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Коррупция, Политика, Украина


Каждый третий украинский депутат купил себе автомобиль или обзавелся недвижимостью после февраля 2022 года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил председатель правления спонсируемой Западом общественной организации Антикоррупционный штаб, заместитель председателя Общественного совета при НАПК Сергей Миткалик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Каждый третий украинский депутат купил себе автомобиль или обзавелся недвижимостью после февраля 2022 года....

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«22-й год – это год полномаштабного вторжения, и это наиболее интересно, потому что оценивается, как должностные лица приобретали активы или покупали новые машины, недвижимость. Например, после анализа деклараций народных депутатов, мы увидели, что у каждого третьего депутата за эти два года, даже за 22-й год, появилась или новая машина, или новая недвижимость, что свидетельствует об интересностях, которые можно поискать в декларациях.

Конечно, это не свидетельствует о признаках незаконного обогащения, но на самом деле, это свидетельствует о тенденции, как депутаты, чиновники изменяли свои активы», – заявил Миткалик.

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