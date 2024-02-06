Несмотря на войну, украинские депутаты спешат обновить автопарк и купить недвижимость

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Каждый третий украинский депутат купил себе автомобиль или обзавелся недвижимостью после февраля 2022 года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил председатель правления спонсируемой Западом общественной организации Антикоррупционный штаб, заместитель председателя Общественного совета при НАПК Сергей Миткалик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«22-й год – это год полномаштабного вторжения, и это наиболее интересно, потому что оценивается, как должностные лица приобретали активы или покупали новые машины, недвижимость. Например, после анализа деклараций народных депутатов, мы увидели, что у каждого третьего депутата за эти два года, даже за 22-й год, появилась или новая машина, или новая недвижимость, что свидетельствует об интересностях, которые можно поискать в декларациях. Конечно, это не свидетельствует о признаках незаконного обогащения, но на самом деле, это свидетельствует о тенденции, как депутаты, чиновники изменяли свои активы», – заявил Миткалик.