Несмотря на запрет МВД, геи вышли на парад в Сербии под флагами Украины

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Ни погодные условия в виде ливня и ветра, ни запрет парламента, президента страны и МВД не остановили съехавшихся в субботу в Белград на свой шабаш со всей Европы представителей ЛГБТ-сообщества.

И если ещё в начале дня Административный суд поддержал решение МВД страны о запрете любых видов массовых манифестаций в этот день, под давлением Запада премьер-министр Сербии Анна Брнабич разрешила «парад гордости».

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При этом ещё за несколько часов до официального сбора ЛГБТ-активистов в центре города начались стычки с полицией. При этом аресты прошли как противников шествия гомосексуалистов, так и самих геев.

К 16 часам около здания Конституционного суда начали собираться «радужные», по периметру от точки сбора стояли отряды полиции со шитами.

При этом представителей прессы было больше, чем самих участников «парада». Всего же их число не превысило и 500. По словам Брнабич, к охране правопорядка этой горстки было привлечено более 5200 сотрудников полиции.

Примечательно, что в толпе ЛГБТ-шников развевались украинские флаги. В числе участников был замечен и посол США в Сербии Кристофер Хилл.

Не обошлось без инцидентов, в один из моментов несколько молодых людей с иконами в руках выхватили «радужный» флаг и стали топтать его. При этом пара – в виде классической семьи поцеловалась перед толпой гомосексуалистов.

Еще несколько столкновений с полицией произошло с участием футбольных болельщиков.

В итоге десять силовиков пострадали, задержано было 64 человека.

Правоохранители применяли светошумовые гранаты против недовольных проведением парада. А те, в свою очередь, закидали силовиков файерами.