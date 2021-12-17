«Несмываемое пятно»: Украинская делегация в ООН повела себя хуже прибалтов

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Новости Украины

Только две страны в ООН – США и Украина – отказались поддержать инициированную Россией резолюцию «Борьба с прославлением нацизма, неонацизма и других практик, способствующих подпитыванию современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии».

Документ набрал 130 голосов «за», два голоса против, еще 49 страны оказались в числе воздержавшихся.

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«А просто не проголосовать за резолюцию, осуждающую нацизм, раз уж принято такое решение, а не голосовать против неё в ООН, никак нельзя? Это позиция, которая бросает на Украину несмываемое пятно», – недоумевает депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Одесский журналист Юрий Ткачев обратил внимание, что даже страны Прибалтики решили поступить хитрее, чем Украина:

«Даже у прибалтов хватило мозгов воздержаться», – отметил Ткачев.

Представители Соединенных Штатов ранее неоднократно заявляли, что Россия путем отдельных положений в резолюции против реабилитации нацизма покушается на якобы святое право на свободу выражения мнения, свободу слова, а также использует принятый в ООН документ для давления на соседние самостийные страны.